بعد تدهور حالته الصحية.. نقل محمد منير إلى العناية المركزة

تعرض الكينج محمد منير لأزمة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

محمد منير يتصدر مواقع التواصل بعد حفل اتحاد القبائل

وتصدر الكينج محمد منير، منصات التواصل الاجتماعى خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ظهوره الملفت والرائع فى حفل اتحاد القبائل العربية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى استاد العاصمة الإدارية، وسرعان ما تداول عدد كبير من عشاق الكينج صور وفيديوهات ظهوره برفقة النجمة أنغام على المسرح.

حفلات محمد منير

كان من المقرر أن يحيي محمد منير حفلًا غنائيًا كبيرًا حفلا غنائيا داخل مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، وتقديم باقة متميزة من أعماله الغنائية القديمة والحديثة التي يستمتع بها الجمهور.