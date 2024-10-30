تنفيذي كفر الشيخ يوافق على تخصيص أراضي للمنفعة العامة

ترأس اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات لتعزيز التنمية ورفع مستوى الخدمات، والذي عُقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والعقيد مصطفي العادلي، نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمحاسب أحمد إسماعيل، مدير إدارة المؤتمرات والمجالس، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث ناقش المجلس التنفيذي للمحافظة عددًا من القرارات والموضوعات، من بينها الموافقة على تغيير اسم معهد محلة دياي الثانوي فتيات إلى اسم معهد أحمد علي بشر الثانوي فتيات بمحلة دياي، مركز دسوق، كما وافق تنفيذي المحافظة على تغيير اسم مدرسة الكوم الكبير بمنشأة زعلوك إلى اسم مدرسة الشهيد أيمن مرشدي نصر عبد اللاه بالكوم الكبير بمنشأة زعلوك، شباس الملح، دسوق.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة على إنشاء مكتب صحة المنشأة الغربية فضلًا عن مكتب صحة الحلافي بمدينة سيدي غازي، كما وافق تنفيذي المحافظة على تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة رافع صرف صحي بناحية الوزارية بمركز الرياض على مساحة 252 م².

وكلف محافظ كفر الشيخ، كافة الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من طلبات التصالح على مخالفات البناء وتيسير الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتصالح، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما كلف محافظ كفر الشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وفرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، بقرى ومدن المحافظة يوميًا، للتأكد من جودة ومواصفات رغيف الخبز، وضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

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