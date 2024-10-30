22 برنامجا بجامعة بنها تتقدم للاعتماد من هيئة ضمان جودة التعليم

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم بحضور الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء مجلس الجامعة.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي على أهمية تطوير الوعي الوطني لدى الطلاب، وتعزيز شعور الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية لمواجهة الفكر والمعتقدات الخاطئة، ودفعهم للمساهمة في تحقيق بناء المجتمع والتنمية المستدامة.



وهنأ "الجيزاوي" أسرة الجامعة من هيئة التدريس والإداريين والطلاب بتقدم الجامعة بمؤشر التأثير العلمي بالتصنيف الهولندي "ليدن النسخة المفتوحة" حيث جاءت الجامعة بالمركز 1033 ضمن 1506 جامعة حول العالم شملهم التصنيف الهولندي هذا العام، متقدمة 105 مركزا عن الإصدار السابق ، وبظهورها في نتيجة تصنيف QS للجامعات العربية لعام 2025، حيث جاءت الجامعة بالمركز 114 بين الجامعات العربية من بين 246 جامعة بـ 20 دولة عربية، و المركز رقم 17 على الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بمصر، من بين 36 جامعة مدرجة بالتصنيف.



كما ظهرت بتصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي الذي جاء نتيجة اصداره الجديد لعام 2025 لتصنيف الجامعات حول العالم، أن جامعة بنها قد احتلت الترتيب 1001 - 1200 عالمياً ضمن أكثر من 2000 جامعة من 115 دولة تم تصنيفها خلال هذا الإصدار بين أكثر من 30 ألف جامعة منتشرة حول العالم، ومحلياً احتلت المركز بالفئة الرابعة محلياً مع 14 جامعة أخرى بين 47 جامعة مصرية تم تصنيفها في هذا الإصدار،مؤكدا أن هذه الإنجازات لها دور كبير في كسب ثقة المجتمع والمستفيدين وتحسين سمعة الجامعة المؤسسية والاكاديمية وعند جهات التوظيف.



واستعرض "الجيزاوي" تقرير مشاركة الجامعة فى مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، مؤكدا أنه تم إطلاق العديد من القوافل المجتمعية والتنموية والفعاليات والأنشطة المختلفة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية لتحقيق مستهدفات المبادرة بما يحقق نتائج إيجابية يشعر بها المواطن على كافة المجالات.



كما استعرض إجراءات البدء في تأسيس شركة بداية لتسويق خدمات الجامعة المختلفة ومنها براءات الاختراع ونماذج المنفعة والابتكارات، وتسويق مخرجات البحث العلمي ، والقيام بأعمال الاستشارات والتصميمات والإدارة في مجال الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، مؤكدا سعي الجامعة الى أن تكون نموذجا رائدا للجامعات المصرية في التعليم والبحث العلمي والحياة الجامعية والمجتمعية.



وأكد "الجيزاوي" أن جامعة بنها تسعى للاستثمار في المعرفة والتحول لجامعة ذاتية التمويل من خلال تطوير المجالات العلمية وتحويل عدد من هذه المجلات إلى دار نشر عالمية وتقديم برامج دراسية متخصصة حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى الإستثمار فى أصول الجامعة المختلفة الغير مستغلة والاستفادة منها بالشكل الأمثل.



وأشار إلى حرص الجامعة على عقد عدد من الشراكات والاتفاقيات المحلية والدولية مع الجامعات المرموقة ، وذلك فى إطار رؤية واستراتيجية الجامعة فى الانفتاح على العالم ودعم بناء قدرات الطلاب والباحثين وهيئة التدريس بما يخدم جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية، بالإضافة إلى حرصها ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، لافتا الى أنه تم توقيع 15 اتفاقية تعاون لتدريب الطلاب والخريجين على المهارات المطلوبة لسوق العمل.



خلال الجلسة وجه "الجيزاوي" بتعزيز دور ورش الكليات لتوفير احتياجات الجامعة من التجهيزات المختلفة بهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب، كما وجه الإدارة العامة للمدن الجامعية بدراسة الإشراف وإدارة كافتيريات الكليات التي تم إلغاء المزايدة العلنية بها وإتاحة الفرصة للطلاب لمن يرغب للعمل بها بمقابل.



من ناحية أخرى استعرض رئيس الجامعة تقدم 23 برنامج تعليمي موزع على 7 كليات للحصول على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدا أن الجامعة حققت نقلة نوعية في مجال الاعتماد البرامجي للكثير من كلياتها، وبرامجها التعليمية، مما ساهم في تحسين السمعة المؤسسية والأكاديمية لها.