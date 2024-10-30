وفد من منظمة العمل يزور نادي البحث عن وظيفة في دمياط

استقبل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط ، بمكتبه اليوم، إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، وفريق المنظمة سارة صبرى مدير البرامج بالمنظمة و بيريهان توفيق منسق مشروع وظائف لائقة لشباب مصر، وأمير عبيد مدير برنامج آفاق مصر ، و داليا دياب منسق وطنى برنامج آفاق مصر و آمنة معوض مسئولة بالمنظمة.

وتناول اللقاء بحث أُطر تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين لدعم الشباب والمجتمع ومجالات ريادة الأعمال و وتعزيز مفاهيم التعلم و التنمية البشرية من خلال إطلاق حزم من البرامج التدريبية لتطوير وتنمية مهارات الشباب مساعدتهم على بدء المشروعات وتطوير المشروعات القائمة، وأيضًا تأهيلهم لمواجهة التحديات و مواكبة التطورات المتلاحقة بالمجالات الصناعية والتسويقية مما يساهم فى تحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية.

وأطلع " المحافظ " على الكتيب الصادر من المنظمة، حول أنشطتها المنفذة داخل المحافظة ، حيث تم استعراض أوجه الشراكة بين الجانبين ، وبرامج المنظمة داخل المحافظة، مثل مشروع آفاق لدعم اللاجئين ودمجهم داخل المجتمع، حيث يتم تمويل المشروع من الحكومة الهولندية يستهدف ٨ دول من بينها مصر ، وأيضًا البرامج المُنفذة فى إطار مشروع المنظمة " وظائف لائقة لشباب مصر ،، معاً لتنمية الشباب فى دمياط " و " ابدأ وحسن مشروعك " و مسابقة " رواد دمياط " و صاحبات المشروعات يمضين قدمًا ، وأيضًا مشروع شباب من أجل المستقبل بتمويل من الحكومة السويسرية لتقديم خدمات التوظيف من خلال نوادى البحث عن عمل.

وأعرب "المحافظ " خلال اللقاء عن تطلعه إلى تعزيز محاور هذا التعاون، لتوفير المزيد من البرامج التدريبية خاصةً بالقطاعات الصناعية التي تشتهر بها محافظة دمياط، لتوطين ودعم الصناعات الوطنية و تنمية مهارات الصناع.

وأجرى محافظ دمياط جولة تفقدية لمشروعين " ملابس و صيانة أجهزة محمول" ، لمصريين ولاجئين، من المستفيدين من البرامج التدريبية التى تم اطلاقها بالتعاون بين منظمة العمل الدولية ومكتب كاريتاس مصر و وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، كما تفقد برنامج تدريب نادى البحث عن وظيفة، الذى تم تنفيذه بالشراكة بين تلك الجهات باستاد دمياط الجديدة، حيث تواصل " المحافظ " مع أصحاب المشروعين والمتدريين ، لمناقشتهم حول ما حققوه من استفادة من تلك البرامج، ومدى تأثيرها في بدء مشروعاتهم و تطويرها .

وعلى هامش زيارته لمتابعة برنامج نادى البحث عن وظيفة، تفقد " المحافظ " استاد مدينة دمياط الجديدة والملاعب وقاعات الأنشطة الرياضية به وذلك بحضور الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة.