ads
الأربعاء 30 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفد من منظمة العمل يزور نادي البحث عن وظيفة في دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط ، بمكتبه  اليوم،  إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، وفريق المنظمة  سارة صبرى مدير البرامج بالمنظمة و  بيريهان توفيق منسق مشروع وظائف لائقة لشباب مصر،  وأمير عبيد مدير برنامج آفاق مصر ، و داليا دياب منسق وطنى برنامج آفاق مصر و آمنة معوض مسئولة بالمنظمة.

وتناول اللقاء بحث أُطر تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين لدعم الشباب والمجتمع ومجالات ريادة الأعمال و وتعزيز مفاهيم التعلم و التنمية البشرية من خلال إطلاق حزم من البرامج التدريبية لتطوير وتنمية مهارات الشباب مساعدتهم على بدء المشروعات وتطوير المشروعات القائمة، وأيضًا تأهيلهم لمواجهة التحديات و مواكبة التطورات المتلاحقة بالمجالات الصناعية والتسويقية مما يساهم فى تحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية.

وأطلع " المحافظ " على الكتيب الصادر من المنظمة، حول أنشطتها المنفذة داخل المحافظة ، حيث تم استعراض أوجه الشراكة بين الجانبين ، وبرامج المنظمة داخل المحافظة، مثل مشروع آفاق لدعم اللاجئين ودمجهم داخل المجتمع،  حيث يتم تمويل المشروع من الحكومة الهولندية يستهدف ٨ دول من بينها مصر ، وأيضًا البرامج المُنفذة فى إطار مشروع المنظمة " وظائف لائقة لشباب مصر ،، معاً لتنمية الشباب فى دمياط " و " ابدأ وحسن مشروعك " و مسابقة " رواد دمياط "  و صاحبات المشروعات يمضين قدمًا ، وأيضًا مشروع شباب من أجل المستقبل بتمويل من الحكومة السويسرية لتقديم خدمات التوظيف من خلال نوادى البحث عن عمل.

وأعرب "المحافظ " خلال اللقاء عن تطلعه إلى تعزيز محاور هذا التعاون،  لتوفير المزيد من البرامج التدريبية خاصةً بالقطاعات الصناعية التي تشتهر بها محافظة دمياط،  لتوطين ودعم الصناعات الوطنية و تنمية مهارات الصناع.

وأجرى محافظ دمياط جولة تفقدية  لمشروعين " ملابس و صيانة أجهزة محمول" ، لمصريين ولاجئين، من المستفيدين من البرامج التدريبية التى تم اطلاقها بالتعاون بين منظمة العمل الدولية ومكتب كاريتاس مصر و وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة،  كما تفقد برنامج تدريب نادى البحث عن وظيفة، الذى تم تنفيذه بالشراكة بين تلك الجهات باستاد دمياط الجديدة، حيث تواصل " المحافظ " مع أصحاب المشروعين والمتدريين ، لمناقشتهم حول ما حققوه من استفادة من تلك البرامج،  ومدى تأثيرها في بدء مشروعاتهم و تطويرها .

وعلى هامش زيارته لمتابعة برنامج نادى البحث عن وظيفة، تفقد " المحافظ " استاد مدينة دمياط الجديدة والملاعب وقاعات الأنشطة الرياضية به وذلك بحضور الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة.

دمياط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط احداث دمياط اللواء أيمن الشهابي محافظا دمياط اخبار دمياط