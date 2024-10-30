ارتفاع أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل 3770 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2790 دولارًا، وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية المقبلة نوفمبر المقبل.

وقال المهندس سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3770 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 6 دولارات، لتسجل 2778 دولارًا، بعد أن لامست مستوى 2790 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4309 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3231 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2514 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30160 جنيهًا.

وأوضح، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3730 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3755 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 42 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2742 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2784 دولارًا.



ونوه إلى أن تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر اليوم كشف عن تراجع حجم مشتريات المصريين ليسجل 38 طنًا خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الجاري، بنسبة تراجع بلغت 16.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي سجل فيها الطلب نحو 45.5 طن.

وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب سجلت أعلى مستوياتها القياسية مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، وسط حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة وتراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، لافتًا أن الذهب عزز مكاسبه وسط الرهانات على خفضين آخرين لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024.

ولفا إلى أن عائدات سندات الخزانة الأمريكية تراجعت بعد انخفاض بيانات الوظائف الشاغرة بأكثر من المتوقع في سبتمبر، حيث حدد بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل كمحور رئيسي لسياساته النقدية، وقد أكدت هذه الأرقام عمليًا خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

واستكمل، أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت إلى 7.44 مليون في سبتمبر، وتم تعديل قراءة أغسطس إلى 7.86 مليون من 8.04 مليون المقدرة سابقًا، في حين تحسن مؤشر ثقة المستهلك لمجلس المؤتمرات إلى 108.7 في أكتوبر من 98.7 في سبتمبر، متجاوزًا توقعات قراءة 99.5.

وتترقب الأسواق إصدار أول تقدير لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الثالث في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات سوق العمل الأمريكي لشهر أكتوبر يوم الجمعة.