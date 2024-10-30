موعد ومكان عزاء الراحل حسن يوسف

أعلن عمر حسن يوسف عن موعد ومكان عزاء والده الراحل حسن يوسف، الذي وافته المنية أمس، بعد إعلان شقيقه خبر الوفاة.

عمر حسن يوسف يعلن موعد ومكان عزاء والده

قال عمر حسن يوسف عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك": "سوف تتقبل الأسرة العزاء في فقيدها الغالي المغفور له بإذن الله والدي الفنان حسن يوسف يوم السبت الموافق 2 نوفمبر بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

عمر حسن يوسف ناعيا والده: "رحل والدي وحبيبي"

نعي الفنان عمر حسن يوسف، والده الفنان حسن يوسف، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد رحلة فنية كبيرة ومشوار سينمائي ودرامي ومسرحي حافل بالأعمال الهامة، ونشر الفنان عمر حسن يوسف علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشورا ينعى فيه والده.

وقال: “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انعي ببالغ الألم وفاة والدي وحبيبي الفنان حسن يوسف وسوف تشيع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة العصر، ولا نقول إلا ما يرضي الله وإنا لله وإنا اليه راجعون برجاء قراءة الفاتحة”.