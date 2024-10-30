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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يشهد فعاليات تدشين مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية أولاد عزاز

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، فعاليات تدشين مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية أولاد عزاز والمنياوي بمركز سوهاج، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد صلاح، رئيس مجلس  إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وهلال زكي، رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعدد من أهالي القرية.

يأتي مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية أولاد عزاز والمنياوي ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر "IWSP"، وتم عقد جلسة للاستماع الجماهيري والتشاور المجتمعي حول المشروع، ومناقشة الآثار الإيجابية له وعرض التصميمات الفنية، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي.

وأكد محافظ سوهاج، أن المواطن يأتي على رأس أولويات الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية لتلبية جميع احتياجات المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، مطالبًا المواطنين من أهالي قرية أولاد عزاز بضرورة المشاركة الفعالة في جلسة الحوار المجتمعي، والتعبير عن آرائهم وآمالهم في المشروع، مؤكدًا أن المشروعات القومية ملك للشعب، والمشاركة المجتمعية مبدأ أساسي من مبادئ تنمية المجتمع.

وأشار سراج في كلمته إلى تذليل كافة المعوقات الخاصة بمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي غرب سوهاج، لافتًا إلى حل مشكلة محطة صرف سيتي، وتشغيلها في موعد لا يتجاوز عام.

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