الزراعة تواصل صرف الأسمدة لمزارعي سيناء ومنتفعي التجمعات

تواصل وزارة الزراعة صرف الأسمدة المدعمة لمنتفعى التجمعات الزراعية بشمال سيناء.

وقال الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أنه تم توزيع المقررات السمادية (سلفات نشادر) بمحافظة شمال سيناء ـ وسط سيناء ـ مدينة نخل- النثيلة - المركز الزراعي للخدمات التنموية، بحضور الدكتور تامر حسن وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء والدكتور عماد عوض منسق عام مشروعات سيناء مركز بحوث الصحراء، مشيرا إلى أن المزارعين بشمال سيناء توجهوا بالشكر لوزير الزراعة علي الاستجابة السريعة لمطالبهم حيث وعدهم بذلك خلال زيارته الأخيرة لشمال سيناء ثم اوفي بوعده حيث تعتبر خطوة جادة نحو التنمية الزراعية في سيناء.

وأضاف "عضام" أنه تم استلام المقررات السمادية من الأسمدة الخاصة بالتجمعات الزراعية حيث قام فريق عمل وزارة الزراعة ومحافظة شمال سيناء بتوزيع الأسمدة على المنتفعين وفق كشوف الحصر الفعلي للقطع المنزرعة.