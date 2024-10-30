وزير التموين: الدولة اتخذت خطوات لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته بفعاليات اليوم الأول للمنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية والمقام بالعاصمة الأردنية عمان.

حيث التقى وزير التموين والتجارة الداخلية كلًا من فتحي الجغبير، رئيس غرفة الصناعة الأردنية، ونائل الحسامي، رئيس غرفة التجارة الأردنية، وذلك بحضور السفير هاني ديمتري، القائم بأعمال السفير المصري بالأردن.

وركز وزير التموين خلال اللقاءات على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، لافتًا أن تكثيف سبل التعاون التجاري المشترك، يعد فرصة واعدة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

وأكد وزير التموين خلال اللقاء على امكانيات التعاون المشترك، وبناء الشراكات، مشيرًا إلى أن الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخراً من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصر، خاصة وأن هناك فرصا استثمارية واعدة بمصر في قطاع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع والتخزين.

يذكر أن فعاليات المنتدى الإقليمي حول "تسريع تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية" يقام بالمملكة الأردنية الهاشمية بالعاصمة عمان يومي 30-31 اكتوبر 2024.

ويأتي تنظيم المنتدى من جانب مجلس الأمن الغذائي لدى وزارة الزراعة الأردنية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، ويهدف المنتدى إلى مناقشة الفرص المتاحة لتعزيز تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية من خلال الحوكمة الرشيدة ووسائل التنفيذ الفعالة وتعزيز التعاون الإقليمي، ويشارك به عدد من الوزراء من مختلف الدول العربية وكبار المسؤولين في المؤسسات المعنية إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.