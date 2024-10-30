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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

بمشاركة اليونيسيف.. التعليم تطلق الورشة الأولى لتطوير مناهج التربية الفكرية

ورشة عمل
ورشة عمل
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أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة اليونيسيف الورشة الأولى لتطوير مناهج التربية الفكرية.

ويشارك في هذه الورشة، عدد من أساتذة وخبراء التربية الخاصة في مصر، من جامعات: (الزقازيق، الإسكندرية، بورسعيد، بنها، والقاهرة)، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للتعليم العام والإدارة العامة للتربية الخاصة، والإدارة المركزية للمناهج.

وتشمل محاور المنهج الجديد الذي يتم العمل علي بنائه  موضوعات حول (من أكون، والتواصل مع العالم من حولي، وكيف يعمل العالم)، حيث من المتوقع الانتهاء من هذه المناهج بنهاية شهر مارس 2025.

وتتيح القرارات الوزارية للطفل الذي يدرس المناهج المعدلة التحويل لمدارس التعليم العام مستقبلًا إذا ما سمحت قدراته بذلك.

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