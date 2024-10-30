تعليقا على انسحاب دلفي.. دينا الرفاعي: لا تهاون ولا تخاذل في الدفاع عن نجاح الكرة النسائية

قالت الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية أن الإخلال بنظام دوري الكرة النسائية سيقابله عقوبات متوافقة مع اللوائح، مؤكدا أنه لن يكون هناك عودة إلى الوراء في هذا الملف.

وأضافت الرفاعي في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك أن تكاتف منظومة الكرة النسائية هو الهدف الأسمى لإنجاح مشروع يتم بناؤه منذ ٣ سنوات وأن ما تم إنجازه في مدة بسيطة لم يحدث في الكرة النسائية منذ ربع قرن.

وتابعت: "سأدافع عن منظومة الكرة النسائية وسأدعم تطبيق اللوائح بالمساواة على الجميع لنصل في النهاية إلى مسابقة منتظمة ومستقرة يستمر فيها من يتحمل مسئولية المشاركة باحترافية في نشاط الكرة النسائية المصرية"، مشيرة الي انه لا تهاون ولا تخاذل في الدفاع عن نجاح الكرة النسائية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر توقيع عقوبة مالية قدرها عشرون ألف جنيه على نادي دلفي بعد اعتذاره عن استكمال دوري القسم الأول للكرة النسائية.

وقال الاتحاد في خطابه للنادي: "إيماءا الي خطاب النادي بتاريخ 23 أكتوبر 2014 بشأن الاعتذار عن استكمال دوري القسم الأول للكر النسائية فقد تقرر تطبيق المادة 52 من لائحة المسابقات وهي:

_ توقيع غرامة مالية على النادي قدرها عشرون ألف جنيه على أن تسدد لخزينة الاتحاد

_ تطبيق لائحة شئون اللاعبين في هذا الشأن

_ الفريق المنسحب يحرم من المشاركة لمدة موسم واحد قادم مع بدء المشاركة في الدرجة الأخيرة للمسابقات التي ينظمها الاتحاد للفريق الأول.

الجدير بالذكر أن النسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، بمشاركة 19 فريقًا بعد مرور 26 عامًا من انطلاق المسابقة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد اشترط شرطا جديدا على الأندية للمشاركة في بطولتي إفريقيا سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.