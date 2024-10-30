"أبو ظبي التجاري مصر" يحصد جائزة أفضل بنك خاص للتنوع والشمول

أعلنت مؤسسة MEED المرموقة تتويج بنك أبوظبي التجاري - مصر بجائزة "أفضل بنك خاص للتنوع و الشمول"، وذلك تقديراً لالتزامه بتعزيز التنوع و الشمول في القطاع المصرفي.

وجاء هذا الاعلان خلال حفل توزيع جوائز Private Banker International Global Wealth Awards خلال شهر أكتوبر.

يعكس هذا التتويج جهود بنك أبوظبي التجاري في مجال الشمول المالي ورؤية البنك لتحقيق الشمول من خلال تمكين الفئات المستهدفة وبالأخص ذوي الهمم والسيدات وتأتي جهود الشمول المالي بالاتساق مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات البنك المركزي المصري في هذا الصدد الرامية إلى زيادة اعداد المواطنين الذين لديهم معاملات مالية وتعزيز ثقافة الشمول المالي.

كما تندرج جهود البنك لتطبيق استراتيجية أبوظبي التجاري-مصر للاستدامة والتي تعتد بالشمول المالي كأحد محركات دفع النمو والتنمية للعملاء والنهوض بالمجتمع.

وكان البنك قد أطلق مجموعة من الباقات التي تم تصميمها خصيصاً لخدمة الشمول المالي ومنها باقة "ارادة" التي تستهدف ذوي الهمم وباقة "حياة" للسيدات وكلاهما يقدم مجموعة من المميزات البنكية والغير بنكية بناء على احتياجات كلا من تلك الفئتين.

وجدير بالذكر أن هذه الجائزة تأتي ضمن مجموعة كبيرة من الجوائز التي تم تتويج بنك أبوظبي التجاري-مصر بها خلال عام 2024 من العديد من المؤسسات المالية المرموقة و ذلك تقديراً لأدائه المتميز على جميع المستويات وتحقيقه طفرة في نمو جميع قطاعات الأعمال، هذا بالإضافة الى نجاحه في تنفيذ استراتيجيته للنمو وزيادة حصته السوقية واتباعه منهجاً للتميز في خدمة العملاء بالتوازي مع المساهمة في دعم الاقتصاد وتطبيق أفضل أطر حوكمة الشركات ودمج معايير الاستدامة في خطط وعمليات البنك .