عودة التهديدات.. داعش يستهدف العاملين في الصليب الأحمر شمال نيجيريا

أصدر تنظيم داعش الإرهابي بيانا الأربعاء، أعلن فيه مقتل عضو بمنظمة الصليب الأحمر شمال نيجيريا.

وقال التنظيم في البيان الذي بثه عبر “وكالة ناشر نيوز” إحدى أذرع الإعلامية، إن العملية وقعت في بلدة “تشاري كاري” بمنطقة برنو شمال نيجيريا، مشيرًا إلى أن التنظيم أسر القتيل في وقت سابق وساوم عليه المنظمة.

ولم تكن تلك الحالة هي الحادثة الأولى التي استهدف فيها التنظيم العاملين في المنظمات الإغاثية والدولية في غرب افريقيا، إذ سبقها عمليات محدودة في السنوات الماضية لكن العملية الأخيرة تعتبر جديدة من نوعها خلال العام الجاري في ظل الصراعات المشتعلة بينه وبين الجماعات المسلحة في المنطقة وانشغاله في مقاومة السلطات المحلية.

ومن أبرز تلك العمليات اختطاف اثتنتين من موظفي الصليب الأحمر عام 2018 شمال نيجيريا، وأصدرت اللجنة الدولية نداء استغاثة لإنقاذ الموظفتين في مارس 2018م.

وكان التنظيم الإرهابي اختطف فتاة تدعى حواء محمد ليمان تعمل في مستشفى تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في برفقة سيدة أخرى تدعى أليس لوكشا وهي ممرضة تعمل في مركز تابع لمنظمة اليونيسيف، وكانت الموظفتان تعملان على تقديم الرعاية الصحية للمدنيين في منطقة ران شمال نيجيريا.

وذكر بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان استغاثة نشرته في أكتوبر 2018، أكدت فيه أن هناك موظفة أخرى تدعة سيفورا حسيني أحمد خورسا قد قتلت أيضًا على يد خاطفيها في سبتمبر 2018.

وأشار البيان إلى اختطاف فتاة أخرى تدعى لياه شاريية الطالبة ذات الخمسة عشر عاما من مدرستها في قرية دابتشي في فبراير من العام نفسه.

وتعيد عملية قتل موظف اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الأذهان مرة أخرى تلك الصورة الدموية التي تعرض لها العاملون في المنظمات الإغاثية والدولية على يد التنظيم الإرهابي الذي لا يلقي أي اعتبار للقوانين ولا الأعراف الدولية.

وتأتي العملية الأخرية في ظل أجواء ملتهبة اشتعل فيها الصراع بين تنظيم داعش الإرهابي والجماعات المسلحة الموالية لتنظيم القاعدة في غرب إفريقيا.