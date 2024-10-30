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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بالعجوزة لـ30 يناير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بالعجوزة لجلسة 30 يناير المقبل

كانت كشفت التحقيقات وجود خلافات زوجية بين المتهم وزوجته، ما استدعى ترك الزوجة منزل الزوجية وإقامتها لدى والدتها بإمبابة

وأضافت التحقيقات، أن المتهم خطط للتخلص من زوجته، فتوجه لشراء سكين من أحد محلات الأدوات المنزلية، وذهب للقائها بمنزل والدتها.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه فور دخوله المنزل انهال عليها وسدد لها 22 طعنة نافذة بجميع أنحاء جسدها حتى فارقت الحياة أمام والدتها وابنتها.

وتم القبض على الزوج واعترف بارتكاب الجريمة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بإحالة القضية للمحاكمة الجنائية.

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