وكيل تعليم القليوبية الجديد: مكتبي مفتوح أمام الجميع وأعمل بروح الفريق الواحد

أجرى مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الجديد اليوم، حوارا مع العاملين في ديوان عام المديرية لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم والمشاكل والمعوقات التي تواجه العمل، مؤكدا على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، وأن مكتبه مفتوح أمام الجميع والعمل على توفير بيئة جيدة لإنجاز العمل.

ووجه عبده خلال تفقده ديوان عام مديرية التربية والتعليم يرافقه تامر القلا مدير إدارة الأمن ومحمد حسن جاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، بتوفير كافة الإمكانات المتاحة للعاملين لدفع عجلة العمل، مشددا على ضرورة تيسير الإجراءات على المواطنين والابتعاد عن الروتين والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الجماهير في التعامل مع كافة الإدارات النوعيه بديوان عام المديرية.

وتعرف وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية على جميع الأقسام بالمديرية متمنيا للجميع الانجاز في العمل خلال الفترة القادمة والاستمرار في تقديم أعلى خدمة للجمهور.

كان محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بالقليوبية، قد أصدر حركة تعيينات أمس بين جميع وكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية، شملت تعيين مصطفى عبده وكيلًا لوزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

وكيل ةوارة التعليم بالقليوبية

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