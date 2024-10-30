بدء تصوير "العتاولة 2"

بدأ المخرج أحمد خالد موسى اليوم تصوير الجزء الثانى من مسلسل "العتاولة 2" بحضور أبطال العمل .

ويتم التصوير بعض المشاهد الخارجية داخل أحد الأماكن حيث نشر صورة له من كواليس التصوير عبر حسابي الشخصي “فيس بوك ” وكتب قائلاً :" بسم الله توكلت علي الله دعواتكم "

الجدير بالذكر أن مسلسل العتاولة يدور في إطار إجتماعي درامي بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.