نبيلة عبيد ناعية حسن يوسف ومصطفى فهمي: فقد الوسط الفني قامات فنية كبيرة

نعت الفنانة القديرة نبيلة عبيد، زميليها في الوسط الفني الفنان حسن يوسف والفنان مصطفى فهمي، بعد رحيلهما خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت الفنانة نبيلة عبيد علي صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لهما لتشارك بها الجمهور.

منشور الفنانة نبيلة عبيد

وعلقت الفنانة نبيلة عبيد علي الصورة "البقاء لله، فقد الوسط الفني قامتين كبيرتين، وفقدت أنا علي المستوي الشخصي زميلين عزيزين، هما الفنان الكبير حسن يوسف والفنان مصطفى فهمي".

وتابعت الفنانة نبيلة عبيد منشورها "رحمهما الله وادخلهما فسيح جناته، أعزي اسرتيهما واعزي جماهيرهما في مصر والعالم العربي، وإن لله وإن إليه راجعون".

وقدم الفنان مصطفى فهمي العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرز تلك الأعمال فيلم "أين عقلي، وجها لوجه، البنت اللي قالت لا، ابتسامة واحده تكفي، الملاعين، الشرابية، الأوهام، لصوص خمس نجوم، فرسان آخر زمن، العاشقة، الوردة الحمراء"، وعلي مستوي الدراما قدم مسلسل " دموع في عيون وقحة، الفندق، وكان لقاء، ماما نور، بنت سيادة الوزير، الصياد والافعي، أحلام البنات، قلوب تائهه، قصة الأمس، أبيض وأسود، مأمون وشركاه".