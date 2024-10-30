وزير الزراعة يبحث مع نقابة مصدري الخضر والفواكه بالأردن سبل التعاون المشترك

اجتمع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومجلس إدارة نقابة مصدري الخضر والفواكه بالأردن، على هامش مشاركته بالمنتدى الإقليمي حول تسريع النظم الغذائية في المنطقة العربية، والذي يعقد بالعاصمة الاردنية عمان.

واستعرض أعضاء مجلس إدارة النقابة خلال الاجتماع، الأدوار التي تقوم بها النقابة، والأهداف التي تأسست من أجلها، وجهود تطوير آليات التسويق والتوزيع، ودعم المزارعين وتوفير التدريب والتأهيل لهم، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة لديها الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، والذي يعد المظلة التي تجمع العاملين فى القطاع البستاني في مصر من المزارعين والمصدرين وشركات مستلزمات الإنتاج والهيئات والجمعيات التي تعمل فى هذا المجال، حيث يقدم الاتحاد العديد من الخدمات المتميزة في مجال إنتاج وتصدير الحاصلات البستانية.

وبحث وزير الزراعة خلال الاجتماع، امكانيات التعاون المشترك في تبادل الخبرات، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، لرفع وتنمية وقدرات العاملين في هذا المجال من البلدين الشقيقين، فضلا عن مناقشة أفضل الممارسات في الزراعة والتعبئة والتغليف والتصدير.

وأشار إلى امكانيات تبادل الباحثين والمهندسين الزراعيين لتعزيز المعرفة التقنية، وامكانيات التعاون وتوقيع اتفاقيات لتسهيل عمليات تبادل الحاصلات بين البلدين، وكذا تنظيم حملات مشتركة للترويج للمنتجات الزراعية المصرية والأردنية في الأسواق المستهدفة، والمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة لعرض المنتجات الزراعية للبلدين.

وأوضح فاروق، أهمية التعاون أيضًا في تبادل التقنيات الزراعية الحديثة للحاصلات البستانية، ودعم المزارعين بما سيساهم في زيادة الدخل القومي للبلدين ويوفر فرص عمل جديدة، فضلًا عن إنتاج منتجات زراعية ذات جودة عالية تلبي احتياجات الأسواق العالمية، الأمر الذي سيساهم في النهاية في تحقيق الأمن الغذائي في كلا البلدين، وذلك في ضوء تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والأردن وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.

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