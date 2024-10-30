ads
الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة يبحث مع نقابة مصدري الخضر والفواكه بالأردن سبل التعاون المشترك

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اجتمع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومجلس إدارة نقابة مصدري الخضر والفواكه بالأردن، على هامش مشاركته بالمنتدى الإقليمي حول تسريع النظم الغذائية في المنطقة العربية، والذي يعقد بالعاصمة الاردنية عمان.

واستعرض أعضاء مجلس إدارة النقابة خلال الاجتماع، الأدوار التي تقوم بها النقابة، والأهداف التي تأسست من أجلها، وجهود تطوير آليات التسويق والتوزيع، ودعم المزارعين وتوفير التدريب والتأهيل لهم، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة لديها الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، والذي يعد المظلة التي تجمع العاملين فى القطاع البستاني في مصر من المزارعين والمصدرين وشركات مستلزمات الإنتاج والهيئات والجمعيات التي تعمل فى هذا المجال، حيث يقدم الاتحاد العديد من الخدمات المتميزة في مجال إنتاج وتصدير الحاصلات البستانية.

وبحث وزير الزراعة خلال الاجتماع، امكانيات التعاون المشترك في تبادل الخبرات، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، لرفع وتنمية وقدرات العاملين في هذا المجال من البلدين الشقيقين، فضلا عن مناقشة أفضل الممارسات في الزراعة والتعبئة والتغليف والتصدير.

وأشار إلى امكانيات تبادل الباحثين والمهندسين الزراعيين لتعزيز المعرفة التقنية، وامكانيات التعاون وتوقيع اتفاقيات لتسهيل عمليات تبادل الحاصلات بين البلدين، وكذا تنظيم حملات مشتركة للترويج للمنتجات الزراعية المصرية والأردنية في الأسواق المستهدفة، والمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة لعرض المنتجات الزراعية للبلدين.

وأوضح فاروق، أهمية التعاون أيضًا في تبادل التقنيات الزراعية الحديثة للحاصلات البستانية، ودعم المزارعين بما سيساهم في زيادة الدخل القومي للبلدين ويوفر فرص عمل جديدة، فضلًا عن إنتاج منتجات زراعية ذات جودة عالية تلبي احتياجات الأسواق العالمية، الأمر الذي سيساهم في النهاية في تحقيق الأمن الغذائي في كلا البلدين، وذلك في ضوء تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والأردن وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.

1000102795
1000102795
1000102797
1000102797
1000102789
1000102789
1000102793
1000102793
1000102791
1000102791
1000102801
1000102801
1000102799
1000102799
الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية نقابة مصدري الخضر والفواكه بالأردن تسريع النظم الغذائية في المنطقة العربية