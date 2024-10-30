كرة القدم النسائية.. تعرف على عقوبة نادي دلفي بعد اعتذاره عن استكمال دوري القسم الأول

قررالاتحاد المصري لكرم القدم توقيع عقوبة مالية قدرها عشرون ألف جنيه على نادي دلفي بعد اعتذاره عن استكمال دوري القسم الأول للكرة النسائية.

وقال الاتحاد في خطابه للنادي: "إيماءا الي خطاب النادي بتاريخ 23 أكتوبر 2014 بشأن الاعتذار عن استكمال دوري القسم الأول للكر النسائية فقد تقرر تطبيق المادة 52 من لائحة المسابقات وهي:

توقيع غرامة مالية على النادي قدرها عشرون ألف جنيه على أن تسدد لخزينة الاتحاد

تطبيق لائحة شئون اللاعبين في هذا الشأن

الفريق المنسحب يحرم من المشاركة لمدة موسم واحد قادم مع بدء المشاركة في الدرجة الأخيرة للمسابقات التي ينظمها الاتحاد للفريق الأول.

وكان نادي دلفي للسيدات، قدم اعتذارا بشكل رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم لعدم استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز للسيدات.

وعليها قرر الاتحاد المصري لكرة القدم رفع اسم نادي دلفي من مسابقة دوري القسم الأول للكرة النسائية موسم 2024- 2025 ، وإبلاغ جميع الأندية المشاركة في الدوري .

وقرر الاتحاد تطبيق المادة 52 من لائحة المسابقات وهي "إلغاء نتائج مبارياته من المسابقة مع الفرق الأخرى".

الجدير بالذكر أن النسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، بمشاركة 19 فريقًا بعد مرور 26 عامًا من انطلاق المسابقة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد اشترط شرطا جديدا على الأندية للمشاركة في بطولتي إفريقيا سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.