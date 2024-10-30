جامعة حلوان تنظم حملة توعوية لمرض سرطان الثدي

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة حلوان حملة توعوية لمرض سرطان الثدى، بالتعاون مع كليتي الطب وعلوم الرياضة بنات، وفي إطار المبادرة الرئاسية بداية لبناء الإنسان المصري والتي تتسق مع المفهوم الشامل لحقوق الانسان لتوفير حياة كريمة لائقة يتمتع بها المواطن المصرى بجميع حقوقه من الصحة و التعليم وفرص العمل، وبما ان شهر أكتوبرهو شهر التوعية بمرض سرطان الثدى.

ويحاضر بها الدكتورة نرفانا مجدي القائم بعمل رئيس قسم طب الأورام بكلية الطب ومقرر لجنة تنسيق مبادرة صحة المرأة والأورام بالمستشفيات الجامعية .

وذلك بقاعة العلاقات العامة بمبنى رئاسة الجامعة - الدور الأرضي، يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وتتضمن عمل بعض التمارين البسيطة بهدف رفع الوعي بأهمية الكشف المبكر ودوره في زيادة فرص الشفاء، وتزويد الطلاب والعاملين بالمعلومات الضرورية عن الوقاية والعلاج، تأتي هذه الندوة ضمن فعاليات الجامعة التثقيفية والصحية التي تسعى لتوعية المجتمع الجامعي بأهمية الصحة العامة وطرق الوقاية من الأمراض.

وتسعى جامعة حلوان لتعزيز الوعي الصحي لدى العاملات بالجامعة، حيث يُعد مرض سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء، والتعريف بضرورة الاهتمام بالصحة وإجراء الفحوصات الدورية، كما يقوم الكشف المبكر بدوراً حيوياً في تحسين نسب الشفاء.