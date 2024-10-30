البورصة تخسر 19.3 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 19.3 مليار جنيه، مدفوع بمبيعات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام 2.183 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.81%، ليغلق عند مستوى 30,371.26 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.81%، ليغلق عند مستوى 13,326.03 نقطة.

وهبط مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.83%، ليغلق عند مستوى 3,125.05 نقطة، كما ترجع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 7,909.73 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.33%، ليغلق عند مستوى 11,073.52 نقطة.

كما انخفص مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.89% ليغلق عند 37,633.78 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.53%، ليغلق عند مستوى 6,472.97 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الإتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 102.4 مليون جنيه، و 96.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 198.8 مليار جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول على 863.6 مليون سهم، من 94.3 ألف صفقة منفذة.