جامعة أسيوط تفتتح فعاليات البرنامج التدريبي الـ14 لمركز تعليم اللغة الروسية

افتتح مركز تعليم اللغة الروسية بجامعة أسيوط فعاليات البرنامج التدريبي الـ14؛ لتعليم طلاب الجامعة مهارات اللغة الروسية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة مراكز اللغات الأجنبية بالجامعة، والدكتور عاطف النقيب مدير مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، بدور مركز تعليم اللغة الروسية الجامعي؛ في مد جسور التعاون بين الشعبين، والتواصل الإيجابى والبناء، من خلال تقديم الثقافة الروسية للطلاب، والخريجين، والراغبين في دراسة هذا المجال من مختلف التخصصات، مشيرا إلى حرص الجامعة على تعزيز دورها التعليمي، والبحثي من خلال التعاون الأكاديمي، واتقان اللغات الأخرى، والانفتاح على الثقافات المختلفة.

وأوضح الدكتور عاطف النقيب، أن البرنامج التدريبي يمتد علي مدار شهرين، بواقع 3 محاضرات أسبوعياً، مضيفاً أنه يشارك في فعاليات الدورة، عدد من طلاب وطالبات الجامعه، والخريجين، والراغبين في تعلم ودراسة اللغة الروسية من خارج الجامعة.

حضر فعاليات الدورة التدريبية، الدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم، والدكتورة نها رزق رئيس قسم اللغة الفرنسية، ومدير مركز اللغة الفرنسية بكلية الآداب، والدكتور علي عبد الرحيم رئيس قسم تكنولوجيا صناعة الألبان بكلية الزراعة، وميلينا معلمة اللغة الروسية.