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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ: تنفيذ 12 قرار إزالة لمخالفات بناء بدسوق

محافظ كفرالشيخ يتابع
محافظ كفرالشيخ يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
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تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، في تنفيذ 12 قرار إزالة لبناء مخالف بمساحة 843 مترا مربعا منها 7 حالات تعدٍ بالبناء  على أراضٍ زراعية و 5 حالات تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة دسوق، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة، للتصدى للبناء المخالف بكافة أنواعه، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف حملات المرور الميداني بقرى ومدن المحافظة، والمتابعة الدقيقة واليقظة التامة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعي وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية مخالفات بناء جديدة والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

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إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ مدينة دسوق محافظ كفرالشيخ