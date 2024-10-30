بصورة معه.. هالة صدقي ناعية مصطفى فهمي: وداعًا صديقي الملتزم المحترم

نعت الفنانة هالة صدقي النجم القدير مصطفى فهمي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء .

ونشرت هالة صدقي صورة تجمعها مع النجم الراحل عبر صفحتها على فيسبوك وعلقت قائله: وداعا زميلي وصديقي العزيز الفنان الكبير مصطفي فهمي ، كان مثال للفنان الملتزم المحترم ، سنفتقدك كثيرا يا عزيزي ، كما سنفتقد الفنان الكبير حسن يوسف الذي امتع عدة اجيال ، للاسف خسارة الوسط الفني كبيرة، الله يرحمهم جميعا.

وكان مصطفى فهمي تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على أثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

تجدر الإشارة إلى ان آخر أعمال مصطفى فهمى السينمائية كانت من خلال فيلمي السرب وأهل الكهف.

بدأ مصطفى فهمى مسيرته الفنية ضمن فريق تصوير فيلم "أميرة حبي أنا" عام ١٩٧٤، وفي نفس العام خاض أول تجاربه أمام الكاميرا في فيلم "أين عقلي" مع سعاد حسني ورشدي أباظة ومحمود ياسين، ثم انطلق في عالم الفن فقدم مجموعة من أهم الأفلام مع كبار النجوم، منها أفلام موعد مع القدر، أيام في الحلال، قمر الزمان، الرحمة يا ناس، سأعود بلا دموع، العاشقة، الندم، البنت اللي قالت لأ، المليونيرة النشالة، امرأة في دمي، امرأة قتلها الحب

قدم الراحل مصطفى فهمي العديد من المسلسلات الدرامية التي كان لها تأثير كبير لدى الجمهور في العالم العربي منها دموع في عيون وقحة، الحب وأشياء أخرى، الحفار، حياة الجوهري، مشوار امرأة، قصة الأمس، قضية معالي الوزيرة، مملكة يوسف المغربي، مليكة، الحرير المخملي، ومأمون وشركاه.