جامعة الفيوم تنظم ندوة تثقيفية حول التهاب المفاصل وهشاشة العظام|صور

نظم قسم الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب بجامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية، ندوة تثقيفية عن التهاب المفاصل وهشاشة العظام، حاضر خلالها الدكتور ياسر عزت، أستاذ الروماتيزم ورئيس قسم الروماتيزم والتأهيل، والدكتور سها سنارة، أستاذ الروماتيزم والتأهيل، بحضور أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

وتحدث الدكتور ياسر عزت عن أمراض الروماتيزم والتي من أهمها مرض الذئبة الحمراء وهو مهاجمة الجهاز المناعي لأنسجة الجسم وأعضائه، مؤكدًا أن أسبابه هي حالات العدوى والأدوية والجينات، مضيفًا أن الفئات الأكثر عرضة بمرض الذئبة الحمراء هي فئة النساء اللاتي تترواح أعمارهن بين ١٥ و ٤٥ عامًا.

وأشار إلى أن أعراض مرض الذئبة الحمراء يمكن أن تظهر فجأة أو تتطور ببطء، وهي فقدان الذاكرة وصديد في البول وارتفاع درجة الحرارة وسرعة النسيان وأحمرار الوجه وطفح جلدي في الجسم والتهاب الأطراف ومشاكل الكليتين، مضيفًا أن التشخيص قد يكون عن طريق الطبيب أو الفحوص المخبرية، مؤكدًا أن مريض الذئبة الحمراء يجب عليه زيارة الطبيب عند الشعور بالتعب أكثر من المعتاد أو الشعور بألم في المعدة أو الشعور بصداع حاد أو الإحساس بالدوخة.

وخلال كلمتها تحدثت الدكتورة سها سنارة عن هشاشة العظام وأكدت أن الأمراض الروماتيزمية تعتبر تخصص كباقي التخصصات يندرج تحته أمراض كثيرة وليست مرضًا بعينه، موضحةً أن العوامل التي تؤدي إلى هشاشة العظام هي تقدم السن والشيخوخة والنحافة الشديدة وبلوغ سن اليأس والعوامل الوراثية.

وأضافت، أن طرق الوقاية من هشاشة العظام هي التعرض لأشعة الشمس والابتعاد عن التدخين والابتعاد عن المنبهات التي تحتوي على مادة الكافيين والتغذية السليمة من خلال تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم وفيتامين د وممارسته الرياضة.

وعلى هامش الندوة التثقيفية تم إجراء 100 فحص لأعضاء هيئة التدريس والإداريين، لقياس كثافة العظام، وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش وتوجيه الأسئلة والاستشارات الطبية للأطباء.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للروماتيزم وإلتهاب المفاصل وهشاشة العظام، وتحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نجلاء الشربيني، القائم بأعمال عميد كلية الطب.

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