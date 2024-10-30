بكلمات مؤثرة.. هالة صدقي تودع الفنان الراحل مصطفى فهمي

وجهت الفنانة هالة صدقي رسالة وداع للفنان مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا، بعد رحلة فنية حافله بالأعمال بين السينما والدراما.

ونشرت الفنانة هالة صدقي على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لها مع الفنان مصطفى فهمي لتشارك بها جمهوره.

منشور الفنانة هالة صدقى

وعلقت الفنانة هالة صدقي على الصورة "وداعًا صديقي وزميلي العزيز الفنان مصطفى فهمي، كان مثال للفنان الملتزم والمحترم، سنتفتقدك كثيرًا يا عزيزي".

وتابعت الفنانة هالة صدقي رسالتها "كما سنفتقد الفنان الكبير حسن يوسف الذي أمتع أجيال، للأسف خسارة للوسط الفني كبيرة، الله يرحمهم".

قدم الفنان مصطفى فهمي العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرز تلك الأعمال فيلم "أين عقلي، وجها لوجه، البنت اللي قالت لا، ابتسامة واحده تكفي، الملاعين، الشرابية، الأوهام، لصوص خمس نجوم، فرسان آخر زمن، العاشقة، الوردة الحمراء"، وعلي مستوي الدراما قدم مسلسل " دموع في عيون وقحة، الفندق، وكان لقاء، ماما نور، بنت سيادة الوزير، الصياد والأفعى، أحلام البنات، قلوب تائهة، قصة الأمس، أبيض وأسود، مأمون وشركاه".