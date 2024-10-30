إصابة 39 شخص في حادث تصادم أتوبيس نقل على الطريق الدولي بالإسكندرية

تسبب حادث تصادم اتوبيس نقل على الطريق الدولي بالإسكندرية، في إصابة 39 شخصًا، بجروح مختلفة في أنحاء الجسم وأكد مصدر طبي نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

شهد منذ قليل الطريق الدولي بالإسكندرية وقوع حادث تصادم لأتوبيس نقل بالقرب من محور أبو زكري، وسط أنباء عن وجود إصابات لبعض الأشخاص من ركاب الأتوبيس.

توجهت على الفور الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بعد تلقيها بلاغ يفيد بتصادم أتوبيس نقل عام على الطريق الدولي بعود إنارة بجانب الطريق، مما أدى إلى تحطم واجهته وأجزاء كبيرة منه، مع وجود إصابات لبعض الأشخاص بداخله.

وتم الدفع ب5 سيارات إسعاف لموقع الحادث، لمعالجة المصابين والتعامل في حالة وجود حالات حرجة، وسط تواجد أمني كثيف لقوات المرور بالإسكندرية.