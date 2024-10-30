تعليم الفيوم يُكرم تلميذة حصلت على مركز أول جمهورية في التربية الفنية

كرم الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، التلميذة ميار محمد محمود عبد العزيز، الصف الخامس الابتدائي بمدرسة الشهيد صلاح الدين البشيهي بإدارة شرق الفيوم التعليمية، لحصولها على مركز أول جمهورية في مسابقة آدم حنين لمراحل التعليم ما قبل الجامعي (الدورة الثامنة 2024/2023)، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التربية الفني، بحضور ريحاب عريق، وكيل المديرية.

وتقدم وكيل الوزارة برسالة شكر لفريق العمل المشرف على التلميذة، وهدى على ظريف معلم التربية الفنية، وعبير كمال محمد موجه أول التربية الفنية بشرق الفيوم، وفاطمة إبراهيم محمد موجه عام التربية الفنية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

كما تقدم برسالة شكر وتقدير لإدارة الشؤون التنفيذية بالمديرية، هشام أبو عوف، مدير عام إدارة الشؤون التنفيذية بالمديرية، وذلك للمشاركة الإيجابية في جميع المسابقات التي تنظمها الوزارة، وحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.