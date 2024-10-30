رفع 3200 طن مخلفات هدم من حرم طريق المنصورة

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، الانتهاء من تنفيذ أعمال الحملة مكبرة لرفع تراكمات مخلفات الهدم والبناء وناتج التطهير علي طريق المنصورة دمياط الشرقي بداية من نزلة كوبري سندوب وحتي كوبري جديلة حرصا علي تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.

وقال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، انه جرى رفع 3200 طن مخلفات هدم وبناء وناتج تطهير من حرم الطريق وذلك في إطار الخطة التي تنفذها اجهزة المحافظة المختصة بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بهدف تحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة..

ومن جانبه اوضح محمد حمص، مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة انه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وبمشاركة معدات وحدة التدخل السريع بالديوان العام ومعدات الوحدات المحلية (شرق المنصورة - مركز المنصوره - السنبلاوين - بلقاس - نبروه ) وبمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات ورئيس حي شرق المنصورة، جرى تنفيذ الحملة المذكورة لرفع التراكمات من علي الطريق المشار اليه.

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