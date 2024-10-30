خلال استقباله وفد حزب الريادة .. محافظ قنا يناقش سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمكتبه الدكتورة عنيات طنطاوى آمين عام حزب الريادة بمحافظة قنا، والوفد المرافق لها من قيادات الحزب ، لمناقشة سبل التعاون المشترك خلال المرحل المقبله، وذلك في إطار إهتمام المحافظة بتوسيع دائرة المشاركة المجتمعيّة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد.

ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن سعادته بزيارة قيادات حزب الريادة، مؤكدا علي أهمية التعاون والتنسيق ما بين الأجهزة التنفيذية والأحزاب السياسية لخدمة المواطنين والنهوض بأوضاعهم المعيشية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيدًا بدور الأحزاب السياسية فى الارتقاء بالمجتمع المصرى، وتحقيق خطط التنمية المستدامة.