بالصور.. وكيل تعليم الدقهلية يتابع انتظام الدراسة بـ 5 مدارس بالمنصورة

أجرى الدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لـ5 مدارس بنطاق إدارة غرب المنصورة التعليمية فى أولى الجولات التي بدأها بعد قرار محمد عبدالللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتعيينه وكيلا للوزارة خلفا لناصر شعبان.



وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدارس:"شجرة الدر الإعدادية بنات، الإمام محمد عبده الابتدائية، الشهيد أحمد حسن غنيم الثانوية بنات، مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي الابتدائية، خالد الطوخي الإبتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية

رافق وكيل الوزارة خلال جولته أحمد يحيي مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية واستقبله مديري المدارس الـ5 خلال جولته.

وكلف العربي مديري المدارس بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، والانضباط في طابور الصباح و كذلك الإشراف.

كما اطلع وكيل وزارة التربية والتعليم علي كثافات الفصول وشدد علي التزام المدارس بالقرارات الوزارية ومتمنيا عاما دراسيا موفقا للطلاب والمعلمين.

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