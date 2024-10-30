وزارة الرياضة: ثلاثي الزمالك تحرك منذ قليل من الإمارات للعودة إلى القاهرة

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، أن ثلاثي الزمالك تحرك منذ قليل من الإمارات للعودة إلى القاهرة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة لوصول ثلاثي الزمالك مع السلطات الإماراتية.

وأوضح محمد الشاذلي، أن الحكومة المصرية نجحت بالتواصل والتنسيق مع السلطات والمؤسسات الإماراتية في إنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجه وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، الشكر لجميع الجهات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الحرص على إنهاء الأزمة وصدور العفو من رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن تصل الطائرة التي تقل ثلاثي الزمالك في تمام الساعة الخامسة مساءً بمطار القاهرة الدولي.