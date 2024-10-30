خالد قبيصي: زيارات مفاجئة لمدارس التعليم الفني بالفيوم

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعا مع مسئولي التعليم الفني بالمديرية، محمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية، ومديري التعليم الزراعي والصناعي والتجاري والمزدوج ورؤساء الأقسام بالتعليم الفني.

أكد وكيل الوزارة، ضرورة إنشاء واستحداث أقسام جديدة في التعليم الفني، تناسب طبيعة محافظة الفيوم، ودعم فكرة فى كل مدرسة مصنع

كما أكد الدكتور خالد خلف قبيصي، أنه سيقوم بجولات ميدانية وزيارات مفاجئة لمدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة، مشيرا إلى ضرورة إنضباط العمل بجميع مدارس التعليم الفني.

كما أشار وكيل الوزارة إلى ضرورة البدء فى إعداد وتجهيز ورشة عمل لصيانة السيارات بمدارس الفيوم للتعليم الفني - قسم السيارات.

جدير بالذكر، سيتم تحديد إجتماع مع مديري مدارس التعليم الفني، وعدد من طلاب مدارس التعليم الفني، المتميزين والحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

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