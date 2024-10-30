وزير الرياضة يكرم بعثة السلاح الحاصلة على 5 ميداليات في بطولة العالم ببلغاريا

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة منتخب مصر للناشئين والناشئات للسلاح التي حققت إنجازًا تاريخيًا بالحصول على 5 ميداليات متنوعة في بطولة العالم التي أقيمت في بلغاريا خلال شهر مارس 2023.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، كلٌ من الكابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، ومرفت حسانين والدكتورة أماني البحيري عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري، والجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخبات السلاح وقيادات من وزارة الشباب والرياضة.

وحققت البعثة المصرية 5 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بهذا الإنجاز الكبير الذي تم تحقيقه من ناشئي السلاح الذين قدموا أداء أكثر من رائع، مؤكدًا أنه ينتظر منهم المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة خاصة في أولمبياد الشباب بالسنغال 2026، وأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

كما قدم أشرف صبحي التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح بعدما حقق البطل المصري محمد السيد الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، معبراً عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز وبنجاح منظومة الاتحاد المصري للسلاح.

من جانبه، وجه الكابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي على دعمه ومساندته للاتحاد خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه شريكًا أساسيًا في جميع النجاحات التي حققها الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، كما وعده بإخراج جيل صاعد من اللاعبين واللاعبات لخدمة السلاح خلال الفترة القادمة من أجل تحقيق المزيد من الميداليات خلال أولمبياد الشباب 2026 وأولمبياد لوس أنجلوس 2028.