محافظ أسيوط: استمرار تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة بحي غرب

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، استمرار تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بحي غرب مدينة أسيوط وفقاً لخطة التطوير والتجميل وذلك ضمن الخدمات التي نعمل على تقديمها للمواطنين لتسهيل الحركة والنقل والانتقال وتحسين الشوارع والميادين تحقيقاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات وذلك بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية كل في نطاق عمله.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط برئاسة عيون إبراهيم رئيس الحي بدأت في تركيب بلاط الانترلوك بمنطقة البيسرى والشوارع الفرعية أمام ملحق الإسعاف ومعهد الأورام وذلك بعدد من الشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها حيث تمت أعمال التمهيد والإشراف علي عمليات رفع كافة المعوقات والمخلفات وتسويه الشوارع المتفرعة بالجليدر ومعدات الحي وذلك لتكون عملية التمهيد صحيحة ودقيقة والتأكد من إتمامها علي وجه الدقة.

وأكد أنه جاري تنفيذ خطة الرصف التي تستهدف العديد من شوارع الحي بمناطق مختلفة تباعاً سواء الشوارع الرئيسية أو الجانبية وتركيب بلاط الانترلوك للشوارع الضيقة للتطوير والتمهيد ورفع كفاءة شبكة الطرق، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل العمل للتأكد من التنفيذ طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال على أن يتم استكمال باقي الشوارع الضيقة وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً.