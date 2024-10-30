وزير الرياضة يلتقي أعضاء اللجنة العليا لسلسلة نادي النادي

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعضاء اللجنة العليا لسلسلة نادي النادي، وذلك لمناقشة خطط تطوير والتشغيل الخاصة بمجموعة أندية نادي النادي.

تناول اللقاء معرفة آخر المستجدات لكافة فروع سلسلة أندية نادى النادى، والآليات التي ينفذها كل فرع من فروعها فى مجال التسويق للخدمات المقدمة للأعضاء وتحقيق مزيد من الجذب للاشتراك في أندية نادي النادي والتي تعد أحد الموارد المالية الرئيسة للدخل لتلك الأندية بالإضافة لما تقدمهً من أنشطة مدفوعة .

أكد الدكتور أشرف صبحي، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة وسلسلة نادى النادى التى أنشأتها الوزارة، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه عملية التشغيل، ومتابعة أداء إدارتها بشكل متواصل .

واثني وزير الرياضة علي ما قدمته سلسلة نادي النادي من أنشطة متنوعة للأعضاء وايضاً اشاد بالبنية الرياضية الموجودة داخل أندية السلسلة والتي باتت تقدم العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة وهو الذي جعلها تضاهي مثيلاتها في كبري الأندية بمصر .

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي أن من ضمن الأهداف الهامة لسلسلة نادى النادى تنمية تلك الأندية لمواردها ذاتيا وهو ما سوف يمكنها من أن تقوم بالإنفاق على نفسها من خلال وجود العديد من الموارد المالية لتلك الأندية من خلال الإنشاءات الاستثمارية، بالإضافة لما تملكه تلك الأندية من دخل من الأنشطة والأكاديميات الرياضية.

واختتم وزير الرياضة حديثه قائلا إن سلسلة أندية نادي النادي أصبحت منافساً قوياً لجميع الأندية الخاصة، حيث لاقت اقبالاً كبيراً من العديد من الطبقات المختلفة من الجمهور المصري.

حضر الاجتماع المهندس محمد الرشيدي، الدكتور حسام الملاح، محمد أحمد رائف جبريل، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.