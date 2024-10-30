بطلة من ذهب.. إسراء تحصد ذهبية العالم في الكاراتيه التقليدي وحلمها الانضمام للنادي الأهلي

إسراء عبدالمقصود، صاحبة الـ17 عامًا، ابنة قرية الروضة بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، اسم كُتب بالذهب فى بطولة العالم للكاراتيه التقليدي "كاتا فردى"، والتى احتضنتها البرتغال.

بطلة من ذهب

فتاة في ربيع العمر، ولدت كنجم ساطع أضاء سماء العالم منذ مهدها، تحدت كل الصعاب لتصل إلى القمة العالمية في رياضة الكاراتيه التقليدي، قصة نجاحها ليست مجرد قصة رياضية، بل هي قصة إصرار وعزيمة، تلهم كل من يحلم بتحقيق المستحيل، تسير على درب الأبطال.

إسراء تحصد ذهبية العالم في الكاراتيه التقليدي

حصدت اللاعبة إسراء عبد المقصود، بطولة العالم في الكاراتيه التقليدي "كاتا فردى" تحت 20 عاما، والتى أقيمت خلال الشهر الجارى في البرتغال.

منذ نعومة أظفارها تمارس اللعبة، وتحصد فيها البطولات، وكانت البداية عندما حصلت على بطولة الجمهورية على مدار 8 سنوات متتالية وكأس مصر ومصنفة أول منتخب، وذلك تحت رعاية ودعم والدها مدرب الكاراتيه، والتى تقتدى به.

وتدرس بطلة مصر والعالم فى الكاراتيه التقليدى بالصف الثالث الثانوي التجاري، بجانب ممارسة رياضتها المفضلة التى لم تغمض عينها عنها قط.

اتسمت إسراء عبدالمقصود بالإرادة الحقيقية، وعزيمة منقطعة النظير، سعت لأن ترفع اسم مصر عاليا شامخًا، رغم الإصابة التى لم تمنعها عن ممارسة الرياضة وأداء التدريبات اللازمة لتحقيق البطولات وحصد الميداليات ورفع اسم مصر فى المحافل الدولية.

رغم إصابة إسراء قبل انطلاق البطولة، إلا أنها توجهت إلى دولة البرتغال مؤمنةً بأن الرياضة لا تُعطل، لكنها تصنع إنسانا متزنا.

فقبل انطلاق البطولة، وفى معسكر مرسى مطروح استعدادًا للمحفل الدولى تعرضت إسراء لإصابة عبارة عن "مزق في الكتف" وأثرت على اليد، إلا أنها تمسكت بالفرصة التى منحت لها وبالحلم الذى انتظرته منذ نعومة أظافرها، لذلك تحاملت وواصلت تدريبها وسافرت بالإصابة، ونجحت في الانتصار على جميع منافسيها لتحصد أول ذهبية بأول جولة عالم لها، لتؤكد للجميع مقولة "الفرصة لم تمنح مرتين".



وإسراء لها قصة من الكفاح والجهد بدأتها منذ كانت بنت 4 أعوام تميزت وحصلت على بطولات عديدة منها مركز أول جمهورية قبل 8 سنوات، وتبعتها ببطولات حققت فيها ذهبية أفريقيا فضلاً عن مركز ثالث عالم للناشئين.

وتربعت إسراء على تصنيف المنتخب المصرى للعبة، كل ذلك ولا تزال طالبة في الصف الثالث الثانوي التجاري تتابع مذاكراتها، بجانب تمكنها من اللغة الإنجليزية، لكى تسهل عليها جولاتها العالمية.

حلمها الانضمام للنادي الأهلي

لكل بطل أمنية وعلى كل مسئول السعى فى تحقيقها، هذا ما تبناه موقع وجريدة "البوابة " مع أبطال مصر فى مختلف الألعاب، عندما خرجت إسرء عبدالمقصود، وتحدثت عن أمنيتها، قائلة: "نفسى أقابل الكابتن محمود الخطيب، وضمى لفريق النادى الأهلى، هذا هو حلم أسعى لتحقيقه منذ الصغر".

