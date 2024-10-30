وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لدولة النيجر في مكافحة الإرهاب

أكّد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، دعم مصر الكامل لجمهورية النيجر في مكافحة الإرهاب، موضحًا أنَّ الوضع في منطقة الساحل الأفريقي غير مستقر بشكل كامل.

وأضاف وزير الخارجية خلال لقائه مع وزير خارجية النيجر بكاري ياو سانجاري، نقلته فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن هناك نشاطا للجماعات الإرهابية، ولذلك مصر تدعم جميع دول منطقة الساحل، وتدعم مؤسسات الدولة الوطنية في هذه المنطقة.

وتابع وزير الخارجية: «مصر تقدم بالفعل كل المساعدات إن كانت في مجالات المعدات والتدريب، لتمكين مؤسسات الدولة الوطنية في النيجر وفي مالي وبوركينا فاسو والجابون لمساعدة هذه الدول على مكافحة الإرهاب، وتدمير بنيته التحتية، أخذًا في الاعتبار الخبرة المتراكمة للجانب المصري في مكافحة الإرهاب والنجاحات الكبيرة التي حققناها».