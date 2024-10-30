الأبنية التعليمية بأسيوط تنفذ إحلالا جزئيا وصيانة لمدرسة الشهيد ياسر عزت الإعدادية

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ التوسع ببعض المدارس بالمراكز والأحياء لتقليل الكثافات الطلابية وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي قضية التعليم أهمية كبرى باعتبارها من قضايا الأمن القومي وهو ما يؤكده حجم الإستثمارات التي تم إنفاقها في إنشاء وإحلال وتجديد العديد من المدارس على مستوى المحافظة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام إنشاء مدارس جديدة أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل لزيادة عدد الفصول وتخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب خاصة بالمناطق التي تعاني من الكثافة الطلابية والأكثر احتياجا للارتقاء بالمنظومة التعليمية بها وتحسين الخدمة التعليمية.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بأسيوط بقيادة المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام الفرع تشرف على تنفيذ إحلال جزئي وصيانة لمدرسة الشهيد ياسر عزت الإعدادية بنين بمركز أبوتيج بطاقة 21 فصلا دراسيا لتقليل الكثافات الطلابية في الفصول ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وفي إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال دعم وتحسين مستوى المرافق والخدمات الحيوية تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030، وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد وخاصة في قطاع التعليم.

وأوضح أن تلك المدارس إضافة متميزة لمنظومة التعليم وتساهم بشكل كبير في استيعاب الطلاب في المناطق المحيطة مشدداً على مراعاة المواصفات الفنية في التنفيذ وفقاً للخطة الزمنية المحددة حفاظاً على مصلحة الطلاب وحسن سير العملية التعليمية.