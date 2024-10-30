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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عمرو الليثي ناعيًا مصطفي فهمي: قدم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الرائعة

مصطفى فهمى
مصطفى فهمى
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نعى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد اذاعات و تلفزيونات دول التعاون الإسلامي ونائب رئيس غرفه صناعة السينما، الفنان القدير مصطفي فهمي، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، داعيًا الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وتوجه الليثي بخالص العزاء الي شقيقه الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشر الليثي عبر صفحاته علي وسائل التواصل: "أنعى بمزيد من الحزن الصديق العزيز والفنان الكبير مصطفي فهمي ، أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وذكر الليثي، أننا فقدنا فنانا كبيرا، قدم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الرائعة، والتي ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ.

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