عمرو الليثي ناعيًا مصطفي فهمي: قدم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الرائعة

نعى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد اذاعات و تلفزيونات دول التعاون الإسلامي ونائب رئيس غرفه صناعة السينما، الفنان القدير مصطفي فهمي، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، داعيًا الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وتوجه الليثي بخالص العزاء الي شقيقه الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشر الليثي عبر صفحاته علي وسائل التواصل: "أنعى بمزيد من الحزن الصديق العزيز والفنان الكبير مصطفي فهمي ، أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وذكر الليثي، أننا فقدنا فنانا كبيرا، قدم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الرائعة، والتي ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ.