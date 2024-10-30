"التمكين الاقتصادي للمرأة وحقوق وواجبات العاملين" ندوة تثقيفية بمديرية العمل بأسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، استمرار تنظيم الفعاليات التوعوية بكل القطاعات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وتنفيذاً لإستراتيجية مصر 2030، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كل الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية للعمل على تكثيف الندوات والفعاليات التي تركز على المشاكل المجتمعية وخطورتها ووضع حلول لها.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية العمل بأسيوط بقيادة علي سيد وكيل الوزارة بالمحافظة قد نظمت ندوات تثقيفية للتمكين الإقتصادي للمرأة وحقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ونظم مكتب تفتيش غرب أسيوط التابع لمديرية العمل بأسيوط ندوة تثقيفية عن المساواة بين الجنسين والتمكين الإقتصادي للمرأة وحقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال في ضوء القانون رقم 12 لسنة 2003، وذلك بمقر شركة النيل لتكرير البترول بمشاركة 50 من العاملين بالشركة بالإضافة إلى تنظيم مكتب علاقات عمل القوصية ندوة تثقيفية عن المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي، وكذلك حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال في ضوء القانون رقم 12 لسنة 2003 بمشاركة 18 من العاملين بفرع شركة "تنمية" لتمويل المشروعات بالقوصية