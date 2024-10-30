تحرير 119 محضرا تموينيا بأسيوط

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم تحرير 119 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة بالأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بقري مركز ديروط بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية والأجهزة الرقابية مؤكداً على تكثيف الحملات التموينية والمراقبة لمحاربة الاحتكار والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة جشع التجار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتور منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود أو مبادرات لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بقيادة مصطفى علي رئيس المركز قامت بحملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزار التموين وبالاشتراك مع إدارة تموين ديروط بقيادة كامل عبد الباسط مدير إدارة تموين ديروط المخابز والأسواق والمحلات العامة والمستودعات وأسفرت عن تحرير 119 محضر تمويني منها 7 محاضر في مجال الأسواق تتضمن ٣ محاضر بيع سجاير بأزيد من السعر المحدد و٤ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار كما تم تحرير 112 محضرا في مجال المخابز تتضمن ١٢ محضر نقص وزن وعدد ١١ محضر انتاج خبر بلدي غير مطابق للمواصفات و٣٢ محضر عدم نظافة أدوات العجن و٢٨ محضر عدم تسليم بون و٢٢ محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش ومحضر عدم الاحتفاظ بميزان حساس ومحضر توقف جزئي عن العمل و٥ محاضر عدم وجود لوحة إعلانية.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.