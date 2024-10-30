الأمين العام للأونروا: حظر الوكالة "يُخرب" أي فرصة لتعافي غزة

قال فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الحظر الإسرائيلي على عمليات الوكالة سيكون له تأثير مدمر على أي فرصة للتعافي بعد الحرب في غزة.

وكتب لازاريني رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، حث فيها الدول الأعضاء على زيادة الدعم للأونروا بعد أن حظرت إسرائيل على الوكالة العمل في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة والتعامل مع المسؤولين الإسرائيليين.

وقال لازاريني إن الوكالة تتعرض لهجوم "غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة" له عواقب وخيمة على الفلسطينيين والمنطقة على نطاق أوسع".

وأضاف أن "تفكيك الأونروا سيكون له تأثير كارثي على الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في غزة".

وأضاف أن "هذا من شأنه أن يقوض أي فرصة للتعافي"، مشيرا إلى أن إنهاء أنشطة الأونروا التعليمية يعني "التضحية بجيل كامل".