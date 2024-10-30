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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ورشة عمل عن بعد بعنوان "طرق التوثيق الأثري وحفظ التراث" بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية بقطاع المكتبات ورشة عمل عن بعد بعنوان "طرق التوثيق الأثري وحفظ التراث"، والتي استمرت لمدة أربعة أيام من 27 إلى 30 أكتوبر2024.

وقدم الورشة مجموعة مميزة من المتخصصين محليًّا ودوليًّا، وهم الأستاذ محمود الشافعي؛ رئيس وحدة بمركز تسجيل الآثار المصرية بوزارة السياحة والآثار المصرية، وعلاء جابر؛ مفتش آثار بالمركز العلمي لتدريب غرب الدلتا والساحل الشمالي، وآلاء الخطيب؛ مساعد منسق مشروع بالمدرسة الصيفية الدولية التاسعة عشر للشباب والتراث بعدة دول، ولوكريزيا جورجوليوني؛ باحثة دكتوراه متخصصة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم البيانات الجغرافية بدولة إيطاليا، ومحمد عبد العزيز؛ باحث دكتوراه ومهندس فوتجرامتري بمركز الدراسات السكندرية الفرنسي.

ركزت هذه الورشة على تعريف مفهوم التراث وأهميته وكيفية المحافظة عليه؛ وذلك عبر تناول طرق التوثيق المختلفة القديمة والحديثة، بالإضافة إلى إبراز إسهامات علم المساحة في الحفاظ على التراث الأثري. 

كما القت الضوء على أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي خلال مراحل التوثيق المختلفة، مما يساعد على الحصول على نتائج وبيانات سريعة ذات دقة عالية. وأيضًا تم عرض كيفية عمل نموذج مجسم ثلاثي الأبعاد وكيفية استخراج البيانات والمعلومات من النماذج التراثية المختلفة.

كما تضمنت الورشة عدة موضوعات هامة منها، تقنية “LiDAR Scanning”، وتقنية” Laser Scanner” ومقارنتها بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتأتى الورشة في إطار فعاليات البرنامج الثقافي لمشروع الإسكندرية بقطاع المكتبات، والذي يهدف إلى خدمة الباحثين في دراسة مكتبة الإسكندرية القديمة وتاريخ وحضارة مدينة الإسكندرية القديمة منذ نشأتها وحتى الفتح العربي لمصر، وتتبع تأثيرها العلمي والفكري والحضاري عبر العصور وما يتصل بذلك من موضوعات تراثية وأثرية وتاريخية وغيرها.
 

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