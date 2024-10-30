وزير الصحة يستقبل وفدًا من برنامج «كوفي عنان» لإعداد القادة الصحيين بالدول الإفريقية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفدا من برنامج "كوفي عنان" لإعداد القادة الصحيين التابع للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بالاتحاد الافريقي (Africa CDC)، لبحث الاستفادة من الخبرات المصرية في القطاع الصحي، وذلك بحضور الدكتور وسام منقوله المدير الاقليمي لشمال أفريقيا المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بالاتحاد الافريقي (Africa CDC)، والدكتور أليكس كوتينو مدير برنامج كوفي عنان لإعداد قادة الصحة في أفريقيا (Africa CDC).

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء رحب بوفد برنامج زمالة "كوفي عنان" لإعداد القادة الصحيين التابع للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) بالاتحاد الافريقي، والذي ضم متدربين من 22 دولة افريقية وكان برنامج زيارتهم لمصر قد تضمن تفقد عدد من المنشأت الصحية بالقطاعين العام والخاص، وعقد لقاءات مع خبراء مصريين في مجال الصحة، للتدريب على منظومة العمل وإدارة القطاع الصحي في مصر.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أعرب عن ترحيبه بالتعاون مع البرنامج، والذي سيكون مثمراً لما تتميز به مصر من بنية قوية في القطاع الصحي، بالإضافة إلى الكوادر والكفاءات الطبية المتميزة، التي تخدم اكثر من 110 ملايين مواطن مصري وغير مصري في ظل التحديات والصراعات التي تمر بها المنطقة، إلى جانب ما تزخر به مصر من جامعات واكاديميات طبية متميزة.

وتابع «عبدالغفار» ان الوزير تحدث عن الانجازات التي حققتها مصر خلال السنوات الاخيرة والتي كان اخرها، الاعلان عن القضاء على مرض الملاريا في مصر والذي يعد أحد أخطر الأمراض الوبائية التي تواجه الدول الأفريقية، إلى جانب حصول مصر على الإشهاد الذهبي بالقضاء على فيروس سي، لتكون مصر اول دولة في العالم تحصل على هذا الإشهاد.

واشار «عبدالغفار» إلى ان الوزير قال إن مصر حققت في الفتره الأخيرة نتائج جيدة في علاج مرضى أورام الثدي، والرئة، والبروستاتا، والقولون،، وعنق الرحم، بالاضافة إلى العديد من المبادرات الصحية التي تستهدف المواطنين منذ الطفولة المبكرة وحتى سن 65 عام، إلى جانب مبادرة الصحة النفسية، مؤكدا أن قطاع الصحة والتنمية البشرية بمصر في تقدم ملحوظ، إلى جانب السعي الدائم على المشاركة وتقديم الدعم في القضايا المتعلقة بالقارة الافريقية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أليكس كوتينو مدير برنامج «كوفي عنان» لإعداد قادة الصحة في أفريقيا، عن شكره للدولة المصرية وللدكتور خالد عبدالغفار على استضافته لممثلي 22 دولة افريقية، قائلا ان زيارة مصر كانت حلمأ لأعضاء برنامج زمالة كوفي عنان، للإستفادة من خبراء الصحة بمصر، موكداً حرصه على التعاون المستمر مع مصر، والاستفادة بخبرتها في تنمية قدرات ومهارات اعضاء البرنامج في مختلف مجالات القطاع الصحي، معربا عن تطلعه لتعميم التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي بكافة الدول الأفريقية.

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