محافظ سوهاج يرأس اجتماع المجلس التنفيذي| صور

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعددٍ من وكلاء الوزارات.



ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء، ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتذليل أي عقبات والتسهيل على المواطنين، مؤكدًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح، والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة.



وتناول الاجتماع موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ الإزالات بشكل فوري، والإزالة في المهد بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية، واستعرض وكيل وزارة الزراعة موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه تم إزالة عدد من الحالات، وجاري الانتهاء من إزالة الحالات المتبقية.



وخلال الاجتماع تم مناقشة استعدادات المحافظة للتشغيل الكلي لمجمعات الخدمات الحكومية "تحيا مصر"، وعددها 30 مجمعا خدميا بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالاهتمام بتنسيق الموقع العام للمجمعات، وتمهيد الطرق المؤدية من وإلى تلك المجمعات، وتشغيل جميع المكاتب الخدمية داخلها.

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