القس إبراهيم ووشيشي: الحوار بين أتباع الأديان يسهل بناء الثقة والمصالحة لتحقيق السلام

قال الدكتور القس إبراهيم ووشيشي يوسف، المدير التنفيذي لبرنامج مجلس الكنائس العالمي لبناء السلام في أفريقيا ومنسق مكتب البرنامج الإقليمي لأفريقيا التابع لمجلس الكنائس العالمي في أبوجا- نيجيريا، إن الحوار بين أتباع الأديان يسهل بناء الثقة والمصالحة، وهما أمران ضروريان لتحقيق السلام على المدى الطويل، وغالبًا ما يتمتع الزعماء الدينيون بنفوذ كبير على مجتمعاتهم، ويمكن أن تؤدي مشاركتهم في عمليات السلام إلى نتائج أكثر استدامة، وذلك من خلال الانخراط في محادثات صادقة حول المظالم والتطلعات، كما يساعد الزعماء الدينيون من مختلف التقاليد في التوسط في النزاعات وتعزيز التسامح.

وكشف “ المدير التنفيذي لبرنامج مجلس الكنائس العالمي لبناء السلام في أفريقيا” خلال الحوار الذي نشرته الصفحة الرسمية للمجلس منذ قليل، عن ان هذا ما شاهدناه واضحاً في جنوب السودان، حيث لعب الزعماء المسيحيون والمسلمون، من خلال البرامج المسكونية والأديان، دوراً حيوياً في الدعوة إلى السلام والمصالحة بين الأطراف المتحاربة، إلي نص الحوار

هل يمكنك وصف عملك الحالي في أبوجا؟

تعزيز عمل مجلس الكنائس العالمي في مجال بناء السلام في أفريقيا، قررت قيادة مجلس الكنائس العالمي نقل مكتب البرنامج الإقليمي من جنيف، سويسرا، إلى أبوجا، نيجيريا.

وتم نقل المكتب في الربع الأول من عام 2024. ومنذ ذلك الحين، التزم المكتب الإقليمي لمجلس الكنائس العالمي في أبوجا بتوفير التعبئة اللازمة وخلق الوعي بالتطورات الأخيرة بين الكنائس الأعضاء؛ فهو يوفر المرافقة والدعم المسكونيين للكنائس الأعضاء التي تدعو إلى اتباع نهج اللاعنف، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحويل الهياكل التي تولد صراعات عنيفة في المنطقة.

يقوم مكتب البرنامج الإقليمي لأفريقيا في أبوجا، من بين أمور أخرى، بتنسيق عملية بناء السلام في مجلس الكنائس العالمي في أفريقيا بهدف دعم ومرافقة الكنائس الأعضاء والمؤسسات المرتبطة بالكنيسة. ويعزز المكتب أيضًا التعاون المسكوني مع المنظمات المسكونية الإقليمية ودون الإقليمية، والشركاء المسكونيين، والوزارات المتخصصة، وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة في تعزيز العدالة والمصالحة والسلام والوحدة في أفريقيا. يقوم مكتب برنامج أبوجا بدعم وتعزيز قدرة الكنائس الأعضاء لتكون صوتًا للسلام والاستقرار في المنطقة ولتقديم الدعم لبرامج مجلس الكنائس العالمي الأخرى داخل المنطقة.

بصفتي المدير التنفيذي لبرنامج بناء السلام ومنسق المكتب الأفريقي، قمت بزيارة بعض الكنائس الأعضاء في نيجيريا والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا وغانا. وقمت أيضًا بزيارة المنظمات المسكونية دون الإقليمية والمجالس الوطنية في المنطقة للدعوة إلى التعاون والتضامن مع المجتمعات التي تعاني من صراعات عنيفة في القارة. يسعدني أن أبلغكم أن حفل الاستقبال كان رائعًا للغاية وقد حظي بتقدير كبير من قبل الكنائس الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين في المنطقة.



ما أولوياتك وما تركيزك ونحن نقترب من عام 2025؟

مع اقترابنا من عام 2025، يعطي مكتب البرنامج الإقليمي لأفريقيا التابع لمجلس الكنائس العالمي الأولوية لتعميق المشاركة في أعمال بناء السلام في جميع أنحاء أفريقيا، مع التركيز على دعم الكنائس الأعضاء في معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتعزيز العدالة والمصالحة والوحدة من خلال المسكونية. التعاون والحوار بين الأديان.

وسيعمل المكتب بشكل وثيق مع الكنائس الأعضاء والمجالس الوطنية والهيئات المسكونية الإقليمية ودون الإقليمية لتعزيز العدالة والسلام والكرامة الإنسانية، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراع العنيف الذي طال أمده مثل جنوب السودان والسودان ونيجيريا وإثيوبيا وأفريقيا. جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما سيكون المكتب بمثابة جهة للدعوة وتسهيل الحوار بين الأديان وبين الزعماء الدينيين للتوسط في النزاعات وتعزيز الشفاء في المجتمعات المنقسمة ودعم مبادرات السلام الشعبية والدعوة إلى إدراج النساء والشباب في عمليات بناء السلام. الاعتراف بدورهم الحاسم في الحفاظ على السلام على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل المكتب على تعميق دعوته للعدالة وحقوق الإنسان، وتوسيع دور النساء والشباب في عمليات السلام، والاستثمار في برامج بناء القدرات وتنمية المهارات القيادية والصراعات المتعلقة بالمناخ.

ما أبرز الأحداث حتى الآن في أعمال بناء السلام في منطقة أفريقيا؟

واصل مجلس الكنائس العالمي مشاركته بنشاط في جهود بناء السلام في جميع أنحاء أفريقيا، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات وتعزيز المصالحة من خلال شبكته الواسعة من الكنائس الأعضاء مع التركيز على الدول المتضررة من الصراعات في أفريقيا. جنوب السودان، السودان، إثيوبيا، نيجيريا، والكاميرون.

وفي جنوب السودان، واصل مجلس الكنائس العالمي، باعتباره عضوًا في الشبكة المسكونية لجنوب السودان، مرافقة مجلس الكنائس والكنائس في جنوب السودان في عمله من أجل العدالة والمصالحة والوحدة في سياق الصراع الطائفي والعرقي. ويتضمن عملهم أيضًا إشراك النساء والشباب في دعم عمليات السلام والمصالحة. من خلال مجلس كنائس جنوب السودان، وهو منصة مسكونية، يدعم مجلس الكنائس العالمي تنفيذ خطة العمل من أجل السلام، والتي تشمل الدعم النفسي والاجتماعي (جلسات الشفاء من الصدمات) للناجين من الصراعات العنيفة، والدعوة إلى العدالة، والسعي لتحقيق السلام. على المستويين الوطني والشعبي.

في سبتمبر 2024، شرع مجلس الكنائس العالمي، بالتعاون مع الشبكة المسكونية لمركز أفريقيا بجنوب السودان، في زيارة تضامن مسكونية إلى جوبا في مواجهة حالة عدم اليقين الانتقالي السياسي ولدعم مجلس الكنائس والكنائس في جنوب السودان في التحول المسكوني المستمر في المجلس. عززت الزيارة التزام مجلس الكنائس العالمي بدعم ومرافقة مجلس كنائس جنوب السودان والكنائس في التحديات الحالية وتوفير المرافقة الرعوية.

وفي السودان، ركزت جهود بناء السلام التي يبذلها مجلس الكنائس العالمي على دعم مشاركة الكنائس في التحولات السياسية في البلاد. منذ عام 2023، تعاون مجلس الكنائس العالمي مع المنظمات المسكونية الإقليمية ودون الإقليمية والكنائس السودانية للدعوة إلى حل سلمي للصراعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ومناطق أخرى من البلاد.

ويتضمن عمل مجلس الكنائس العالمي في السودان أيضًا تعزيز العلاقات بين الأديان ودعم الدفاع عن حقوق الإنسان، لا سيما من خلال المنتدى المسكوني السوداني، وهو مبادرة يقودها مجلس الكنائس العالمي تهدف إلى تعزيز السلام وتعزيز العدالة من خلال التعاون بين الكنائس.

في أبريل 2024، نظم مجلس الكنائس العالمي زيارة تضامن مسكونية إلى بورتسودان بقيادة الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي القس البروفيسور الدكتور جيري بيلاي لتقديم الدعم والمرافقة الرعوية، وتعزيز التضامن المسكوني، والصلاة من أجل الكنائس وشعب السودان المنكوبين. بسبب الحرب المستمرة. وشاركت في الزيارة المنظمات المسكونية الإقليمية ودون الإقليمية، والمجلس العام للوزارات العالمية، وشركاء مسكونيين آخرين ووزارات متخصصة.

وفي إثيوبيا، شارك مجلس الكنائس العالمي في معالجة التوترات التي نشأت عن الصراع في تيغراي وأمهرة وأوروميا ومناطق أخرى من البلاد. واصلت المنطقة الأفريقية لمجلس الكنائس العالمي تسهيل ودعم المبادرات المشتركة للكنائس الثلاث الرئيسية - الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية، والكنيسة اللوثرية الإثيوبية، والكنيسة الكاثوليكية الإثيوبية بشأن مبادراتهم المشتركة بما في ذلك تشكيل المجلس المسيحي الإثيوبي المقترح. ويسعى مجلس الكنائس العالمي إلى تشجيع الحوار والمصالحة وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع.

وفي نيجيريا والكاميرون، كان تركيز مجلس الكنائس العالمي على التخفيف من تأثير حركات التمرد والاختطاف والصراعات العرقية، وخاصة في المناطق المتضررة من جماعة بوكو حرام وغيرها من الجماعات المتطرفة والتلوث البيئي في منطقة أوجوني. ويعمل مجلس الكنائس العالمي بشكل وثيق مع الكنائس في هذه المناطق للدفاع عن السلام وحماية حقوق الإنسان وتقديم الدعم للسكان النازحين. وفي نيجيريا، نعمل، من خلال المكتب الإقليمي في أبوجا، على تعزيز الدعم المقدم إلى مركز الحوار بين الأديان الذي يدعمه مجلس الكنائس العالمي في كادونا بالتعاون الوثيق مع مبادرات الأديان الأخرى في نيجيريا لتعزيز العلاقات بين الأديان من أجل السلام، والجمع بين الزعماء المسيحيين والمسلمين لتعزيز التعاون ومعالجة القضايا. الأسباب الجذرية للتوترات الدينية والعرقية.

وبالمثل، في الكاميرون، دعم مجلس الكنائس العالمي مبادرات السلام في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية، وشجع الحوار بين الانفصاليين والحكومة مع التأكيد على الحاجة إلى المساعدات الإنسانية وجهود المصالحة. ومن خلال هذه الجهود المتنوعة، يساهم مجلس الكنائس العالمي في تحقيق السلام والعدالة المستدامين في بعض المناطق الأكثر عرضة للصراعات في أفريقيا.

ما دور الحوار بين الأديان في تحقيق التفاهم المتبادل والسلام بمناطق الصراع في أفريقيا؟

يلعب الحوار بين الأديان دورًا حيويًا في تعزيز التفاهم المتبادل والسلام في المناطق المتضررة من الصراعات في جميع أنحاء أفريقيا حيث تتقاطع الاختلافات الدينية غالبًا مع التوترات السياسية والعرقية والاجتماعية. من خلال الجمع بين القادة والمجتمعات من خلفيات دينية متنوعة. ويخلق الحوار بين الأديان منصة لظهور القيم المشتركة مثل السلام والعدالة والكرامة الإنسانية كأهداف مشتركة. وفي المناطق التي يتم فيها التلاعب بالدين لتأجيج الصراع، يساعد الحوار بين الجماعات الدينية على كسر المفاهيم الخاطئة والقوالب النمطية، وتشجيع احترام التنوع. وقد أثبت هذا النهج أهميته الحيوية في بلدان مثل نيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى، حيث أدت الانقسامات الدينية والعرقية في كثير من الأحيان إلى العنف. ومن خلال الحوار، يمكن للمجتمعات الدينية أن تصبح شركاء في بناء السلام بدلا من أن تصبح أعداء.

وفي مناطق الصراع، يسهل الحوار بين الأديان أيضًا بناء الثقة والمصالحة، وهما أمران ضروريان لتحقيق السلام على المدى الطويل. غالبًا ما يتمتع الزعماء الدينيون بنفوذ كبير على مجتمعاتهم، ويمكن أن تؤدي مشاركتهم في عمليات السلام إلى نتائج أكثر استدامة. ومن خلال الانخراط في محادثات صادقة حول المظالم والتطلعات، يساعد الزعماء الدينيون من مختلف التقاليد في التوسط في النزاعات وتعزيز التسامح. وكان هذا واضحاً في جنوب السودان، حيث لعب الزعماء المسيحيون والمسلمون، من خلال البرامج المسكونية والأديان، دوراً حيوياً في الدعوة إلى السلام والمصالحة بين الأطراف المتحاربة.

علاوة على ذلك، يعمل الحوار بين الأديان على تعزيز مرونة المجتمع من خلال تشجيع التعاون في القضايا الاجتماعية التي تتجاوز الانقسامات الدينية، مثل الفقر والتعليم والرعاية الصحية. وعندما تعمل الجماعات الدينية معًا لمعالجة هذه الاهتمامات المشتركة، فإنها تخلق أساسًا للسلام المتجذر في المنفعة المتبادلة والتقدم الجماعي. وفي مناطق الصراع مثل نيجيريا، أدى التعاون بين الأديان إلى مبادرات سلام مشتركة كما رأينا في حالة مركز الحوار بين الأديان الذي يدعمه مجلس الكنائس العالمي في كادونا، والجهود الإنسانية، والدعوة إلى العدالة، بالنظر إلى أن الحوار لا يقلل من التوترات فحسب، بل يساهم أيضًا في تهدئة التوترات. إعادة بناء المجتمعات الممزقة، وبالتالي فإن الحوار بين الأديان يشكل أداة قوية في تحويل الصراع إلى فرصة للتعاون والتفاهم والسلام الدائم.