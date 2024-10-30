قطع الكهرباء بمركزي بني سويف وببا لتركيب محولات جديدة الجمعة المقبل

أعلن قطـاع الكهرباء بمحافظة بني سويف، أنه تقرر فصل التيار عن قرى (باروط، الدوية، بلفيا، بني هارون، ابشنا) بمركز بني سويف، وقرية طحا البيشة بمركز ببا، وذلك يوم الجمعة المقبل، اعتبارًا من 7 صباحًا حتى الــ 1 ظهرًا، وذلك لتركيب محولات جهد جديدة على خلية القياسات.

وتقدم قطاع الكهرباء خلال بيان له، باعتذاره عن ساعات فصل الخدمة بسبب أعمال تركيب المحولات لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، مناشدًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للتيار اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.