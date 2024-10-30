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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

حقوق إنسان الشيوخ تناقش دراسة نائب التنسيقية عن سياسات الحماية الاجتماعية

لجنة حقوق الإنسان
لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ
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واصلت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية فى ظل التنمية المستدامة، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والنائب طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
واستعرض نائب التنسيقية محمود تركي أهم نقاط أهداف الدراسة، مشيرا إلى أن الدراسة المعروضة أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ حاليا  تهتم بقضايا تمس المواطن مباشرة.
وقال "تركي"، إن الدراسة تستعرض وتدرس الأزمات الاقتصادية وتاثيرها المباشر على المجتماعات المحلية، منوها إلي أن كل دولة لها ظروفها الخاصة، وأن مظلة الحماية الاجتماعية هي صمام أمان وعصب الأمن القومي المصري.

لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ الحماية الاجتماعية