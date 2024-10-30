أخر ساعتك 60 دقيقة.. غدًا بداية التوقيت الشتوي 2024 في مصر

تبدأ مصر في تطبيق التوقيت الشتوي 2024، وذلك يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الجاري وسيكون غدا الموافق 31 أكتوبر، بناءً على القانون رقم 24 لسنة 2023 الخاص بنظام التوقيت الصيفي، الصادر مؤخرًا، حيث يكون التوقيت الصيفي اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادي.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في 16 إبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

ووفقا لما له ذكرته الحكومة في تصريحات سابقة، أن تنفيذ تطبيق التوقيت الصيفي يوفر 10% من إجمالي استهلاكات الطاقة والكهرباء، في ظل الارتفاع الرهيب في أسعار الطاقة والمواد البترولية، ويرشد استغلال الطاقة.

تطبيق التوقيت الشتوي

تكون آلية فروق التوقيت بين الصيفي والشتوي بتقديم الساعة 60 دقيقة في التوقيت الصيفي وتأخير الساعة 60 دقيقة في التوقيت الشتوي.

تطبيق التوقيت الصيفي

وتطبق الحكومة في العمل أيضًا التوقيت الصيفي، لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المتعددة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

وجاء اختيار يوم الجمعة لتعديل التوقيت سواء الصيفي أو الشتوي، نظرا لأن يوم الجمعة إجازة رسمية في أغلب قطاعات الدولة، لذا كان اختياره تجنبًا لحدوث أي مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت، ولتكون هناك فرصة للمواطنين لإدراك التغيير والعمل عليه، تجنبًا لأي مشاكل تحدث أو يتأثر سير العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات.

التوقيت الشتوي

يذكر أن إقرار العمل بالتوقيت الصيفي في مصر توقف تطبيقه منذ نحو 7 سنوات وتم رجوعه مرة أخرى و بدأ العمل به يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023.